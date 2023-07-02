«Будет работать против вас»: эзотерик объяснила, почему выбирать псевдоним нужно осторожно

Давно известно, что смена ФИО, а также изображенные на теле человека татуировки влияют на его жизнь и судьбу. Но как на человека может повлиять выбранный им псевдоним?

Эзотерик Марианна Абравитова объяснила, какие корректировки может внести в жизнь человека псевдоним и что необходимо учитывать при его выборе.

«В этой Вселенной каждый звук, каждый символ и каждое имя, название несет свой смысл и, конечно, все это информации энергии, все имеет свою вибрацию, векторную направляющую судьбы», – заявила Абравитова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседницы, при выборе имени или псевдонима человек должен понимать, что таким образом это будет работать на него самого, а также расширять возможности как позитивные, так и негативные.

«Когда вы берете какой-то псевдоним, надо очень серьезно над этим подумать. Например, псевдоним «шаман». Как он будет помогать или противоборствовать человеку? Надо разбираться в каждом конкретном случае, но все мы знаем, кто такой шаман. Я сейчас не про певца говорю, а про шаманизм как явление», – пояснила эксперт.

Под словом «шаман», отметила Абравитова, подразумевается вхождение в иные миры, взаимодействие с духами и многое другое.

«Чтобы быть шаманом, нужно родиться шаманом. Если вы просто так берете себе такой псевдоним, то он будет работать против вас, потому что вы вторгаетесь в те сферы, в которых вас быть не должно. В любом случае, подходить к этому нужно с большой ответственностью. Это же касается и татуировок. Каждый символ несет энергию», – добавила эзотерик.

Собеседница подчеркнула, что таким образом человек накладывает печать на свою судьбу с помощью символов, изображенных на теле.

«Даже временная татуировка уже внесла в ваше поле информацию. Поэтому будьте осторожны. Если вы все же решили выбрать себе псевдоним, делайте это с большим умом», – подытожила эксперт.

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