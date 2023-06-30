«Энергетика, как шаровая молния»: таролог объяснила происходящее в Ростове-на-Дону наводнение
Эзотерик Абравитова предсказала ростовчанам новые происшествия
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В Ростове-на-Дону продолжают происходить неприятные события. На данный момент город затопило сильнейшим дождем. Об этом сообщает «Блокнот Ростов». Но люди не отчаиваются и ходят по улицам босиком и по колено в воде.
Эзотерик Марианна Абравитова объяснила происходящие с ростовчанами неприятности. Таролог отметила, что Ростов-на-Дону – непростой город.
«Это такая вольница, донское казачество, куда уходили со всей территории России люди, бежавшие либо от крепостного права, либо от закона. Это как Америка, которая сконцентрировала в себе таких людей, которые, скажем, умеют рисковать, имеют вольный дух и характер», – пояснила Абравитова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Местные жители создавали семьи столетиями и, по словам собеседницы, взрастили определенный контингент.
«В городе имеется концентрация такого генетического материала. В нем люди не совсем такие, как в других городах. Соответственно, там постоянно что-то происходит. Энергетика, как шаровая молния. Ничего удивительного, что город периодически притягивает к себя всяческие неприятности и сейчас мы наблюдаем их пик», – добавила таролог.
Эзотерик подчеркнула, что потоп – не последнее происшествие, с которым ростовчане столкнутся в этом году.
«Стоит ожидать еще каких-то природных, техногенных или социальных катаклизмов. Расслабляться никак нельзя», – подытожила таролог.
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