«Энергетика, как шаровая молния»: таролог объяснила происходящее в Ростове-на-Дону наводнение

«В городе имеется концентрация такого генетического материала. В нем люди не совсем такие, как в других городах. Соответственно, там постоянно что-то происходит. Энергетика, как шаровая молния. Ничего удивительного, что город периодически притягивает к себя всяческие неприятности и сейчас мы наблюдаем их пик», – добавила таролог.