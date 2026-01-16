Будет ссора до весны: что нельзя делать по народным приметам 17 января в праздник Зосимы

В православном календаре 17 января посвящено памяти преподобного мученика Зосимы, жившего в Киликии в период гонений на христиан при императоре Диоклетиане. В народной традиции этот день получил название Зосима Пчельник, пишут Известия .

Согласно житию, Зосима вел отшельническую жизнь в пустыне, где, по преданию, общался с дикими зверями. Был схвачен по приказу правителя Дометиана за исповедание христианства и подвергнут пыткам, но остался невредим. Один из свидетельствовавших пытки чиновников, Афанасий, после увиденного принял крещение.

В народном календаре день завершает период Святок. На Руси Зосима считался покровителем пчеловодов и домашних животных. 17 января проводились обряды по защите от нечистой силы: мужчины обходили дворы в вывороченных тулупах, создавая шум кочергами и ухватами. Для оберегов использовали чертополох и ладан.

Хозяйки ставили на стол блюда с медом — пряники, каши, пироги. Часть угощений сохраняли до весны для символического «угощения» пчел, другую часть раздавали соседям и нуждающимся. Домашних животных — кошек и собак — в этот день также старались угостить.

Вечером было принято гадать по звездам. Ясное звездное небо сулило исполнение желаний, а расположение ковша Большой Медведицы справа от Млечного Пути считалось предзнаменованием скорого замужества для девушек.

К числу запретов дня относились ссоры, брань, жестокое обращение с животными, а также выбрасывание меда и походы в лес без необходимости. Считалось, что конфликт, начатый в этот день, может затянуться до весны. Народные приметы 17 января связывали природные явления с будущими событиями. Полная луна на ясном небе предсказывала сильное весеннее половодье, обильный снег на деревьях — хороший медосбор летом, а крепкий мороз — долгое сохранение холодов.

