Будьте начеку: как безобидная кнопка на экране телефона превращает честного клиента в опасного мошенника

Использование VPN-сервисов при запуске банковских приложений может привести к автоматической блокировке счетов. В МВД РФ объяснили риски систем безопасности и угрозы утечки данных, пишет RZNonline .

Риски использования инструментов шифрования трафика при проведении финансовых операций

Российским гражданам настоятельно рекомендовали полностью исключить практику запуска мобильных банковских клиентов в те моменты, когда на мобильном устройстве активировано защищенное VPN-соединение. С официальным предупреждением по этому поводу выступили представители Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел Российской Федерации. Профильные специалисты ведомства детально разъяснили, что функционирование подобных маскирующих сервисов в фоновом режиме мгновенно провоцирует защитные алгоритмы кредитных организаций на принятие экстренных мер, которые могут вылиться в принудительное ограничение доступа к персональным денежным счетам граждан.

Принципы функционирования банковских систем предотвращения мошенничества

В соответствии с аналитическими данными экспертов, современные коммерческие банки внедряют высокотехнологичные автоматизированные алгоритмы, нацеленные на пресечение несанкционированных транзакций и защиту капитала вкладчиков от хакерских атак. Действие данных защитных комплексов базируется на непрерывном мониторинге и верификации всех технических параметров входящего интернет-подключения, позволяющих безошибочно верифицировать личность инициатора платежной операции.

Если авторизация в банковской системе фиксируется с сетевого IP-адреса, который кардинально разнится со стандартными географическими координатами постоянного пребывания клиента, либо сопровождается одномоментной модификацией уникального аппаратного идентификатора смартфона, программный комплекс классифицирует эти события как прямую угрозу взлома личного кабинета посторонними лицами.

Проблемы удаленной идентификации и процедура восстановления доступа

В Министерстве внутренних дел акцентировали внимание на том, что искусственное перенаправление трафика через сторонние сервера критически усложняет процедуру легитимной идентификации владельца гаджета. В складывающихся условиях служба безопасности финансовой структуры теряет возможность со стопроцентной точностью удостовериться в том, что распоряжения на перевод или снятие активов отдает именно законный держатель карты.

Следствием такой неопределенности становится автоматическое превентивное замораживание всех подозрительных операций ради сохранения сбережений. При этом для последующего разблокирования своего профиля и восстановления полноценного контроля над финансами пользователю во многих ситуациях придется осуществлять личный визит в ближайший стационарный офис банковской сети с предъявлением документов.

Комплексные угрозы конфиденциальности данных и скрытое вредоносное ПО

Параллельно с этим представители правоохранительных органов зафиксировали существование сопутствующих серьезных угроз, напрямую сопряженных с эксплуатацией софта для обхода блокировок. По информации ИТ-специалистов, значительное число бесплатных программных продуктов данного типа скрыто аккумулируют конфиденциальные сведения о потребительских предпочтениях, поисковых запросах и повседневной активности владельцев телефонов с целью их последующей перепродажи брокерам данных для генерации таргетированного спама и агрессивной рекламы.

Более того, сохраняется критически высокий уровень опасности случайной интеграции в операционную систему гаджета опасного вредоносного софта и троянских программ. Соответствующие официальные разъяснения были опубликованы сетевым порталом aif.ru, ссылающимся на заявления сотрудников УБК МВД России. Представители ведомства призвали россиян к максимальной бдительности при подборе инструментов сетевой безопасности и рекомендовали неукоснительно просчитывать все негативные экономические последствия применения VPN при работе с деньгами.