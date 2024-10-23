«Буду бить в целях воспитания». Что известно об учителе из Домодедово, которого обвиняют в избиении школьников

Двадцать первого октября учителя ОБЖ одной из школ Домодедово задержали по подозрению в домогательствах к школьницам. Кроме того, педагог подозревается в избиении детей. Вскоре после этого учителя учреждения и родители школьников запустили петицию с требованием освободить педагога. Подробности скандальной истории в эксклюзивном материале портала Regions .

История началась с того, что мать одного из шестиклассников обратилась в полицию. Женщина рассказала, что учитель избивает ее сына, и приложила видеозапись, на которой мужчина выкручивает подростку руки.

Запись разлетелась по социальным сетям, однако других родителей не удивила. Пользователи заявили, что педагог таким образом пытается восстановить дисциплину. По их словам, мужчина никого не бьет и не унижает.

Между тем мать шестиклассника рассказала, что проблемы с учителем начались сразу после перехода ее сына в это учреждение. Мальчик стал чаще приходить домой без настроения, а в один из дней вернулся заплаканным и пожаловался на тошноту и головную боль.

По словам жительницы, ее ребенка за двое суток избили сразу два сотрудника школы — учитель ОБЖ и водитель школьного автобуса. По информации РЕН-ТВ, у подростка диагностировали ушиб позвоночника, растяжение мышц в области шеи, а также подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Когда женщина пришла в школу, педагог рассмеялся и заявил, что «будет бить этого гаденыша в целях воспитания».

По заявлению женщины проверку проводит управление образования муниципалитета. Там отметили, что ранее подобные жалобы на учителя не поступали.

Фото: [ Медиасток.рф ]

При этом в заявлении жительницы также говорится, что педагог якобы приставал к школьницам. Однако мать одной из учащихся удивилась, услышав это. Кроме того, она заявила, что мать побитого шестиклассника давно конфликтует со всеми педагогическим составом школы. По словам женщины, у мальчика нет друзей, а однажды он пришел в школу в состоянии опьянения.

Дочь задержанного педагога не может поверить в случившееся. По ее словам, отца опозорили и оклеветали. Она также сообщила, что у «пострадавшего» подростка был канал в мессенджере, куда он выкладывал видео и посты о том, что учителя скоро посадят.

Детский психолог Галина Емельянова отметила, что подросток может вести себя агрессивно или вызывающе только в одном случае — если он глубоко несчастен и не получает поддержку в семье. По мнению психолога Михаила Орлова, причину неадекватного поведения подростков нужно искать в их родителях.

Адвокат Александр Почуев подчеркнул, что любое физическое воздействие по отношению к ребенку недопустимо. За это грозит уголовная ответственность за побои и увольнение по статье. В случае, если информация о домогательствах со стороны учителя подтвердится, ему будет грозить до трех лет лишения свободы.

Между тем, вечером 22 октября задержанного учителя отпустили. По информации Regions, уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера возбуждать не будут.