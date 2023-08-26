«Буду оберегать своих девочек»: боец СВО пообещал заботиться о своей семье и после смерти

Айдар Нугманов погиб на СВО в свои 26 лет после обстрела «Хаймарсами». Заботливый старший брат, любимый сын, муж и папа. Он успел пробыть на фронте меньше трех месяцев, но проявил себя отважным бойцом, которому дали орден Мужества.

Большим ударом смерть бойца стала для его мамы Алены и жены Елены.

В 2020 году Айдар познакомился с девушкой Леной, на тот момент она жила и работала в Санкт-Петербурге. В начале 2021-го года Айдар привез избранницу в Саратовскую область знакомиться с родителями.

«Скромная красивая девочка, нам она сразу пришлась по душе. Видно было, что у них любовь, мой сын светился от счастья. В том же году они расписались, а на моем юбилее 45 лет сказали, что я скоро стану бабушкой. Это был самый долгожданный подарок! И в конце года мой сын стал самым счастливым папой», — вспоминает мама Алена.

Нугмановы подарили Алене внучку Милану 24 декабря 2021 года.

«Счастливое лицо моего сына, было не описать. Когда сын уехал на СВО, его дочке было всего пять месяцев, а когда погиб — семь», — замечает мама бойца в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам жены Елены, супруг воспитал себя настоящим мужчиной.

«Я всегда ему говорила: «В чем же подвох, почему мне так повезло с тобой?». И однажды я поняла, что дано мне счастье, но ненадолго. Говоря или думая об Айдаре, у меня не получается произносить, что его нет. Я всегда буду хранить в сердце лучшие моменты, проведенные с ним», — вздыхает Елена.

По словам супруги бойца, он не давал обещаний, сдержать которые не был готов. Находясь на передовой Нугманов сказал жене: «Если я погибну, знай, что я всегда буду рядом и буду оберегать своих девочек».

«Сдержи, слышишь, сдержи свои слова Айдар!», — заклинает погибшего мужа Елена.

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