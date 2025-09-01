«Будущее принадлежит умным»: Путин поздравил обучающихся с Днем знаний

Президент России Владимир Путин обратился к учащимся с теплыми словами в честь Дня знаний. Особое внимание он уделил тем, кто впервые переступит порог школы и услышит первый звонок.

Российский лидер заявил, что их ждет «увлекательное время».

«Хочу поздравить ребят, для которых прозвенит первый звонок. Для вас, наши дорогие первоклассники, начинается новая, ответственная пора. Время вашего становления и развития, раскрытия способностей и талантов. Вам многое предстоит узнать», — сказал Путин.

В этом году система среднего образования отмечает 85-летний юбилей, и в связи с этим она претерпевает значительные изменения, подчеркнул Владимир Путин. По его информации, в колледжах сейчас проходят обучение порядка 3,8 млн студентов.

На всех уровнях — от детских садов до университетов — происходят значительные качественные изменения. Президент подчеркнул, что главная цель этих изменений — предоставить молодым поколениям надежную основу для успешного старта в жизни, подчеркнул Путин.

«Будущее принадлежит умным, образованным, активным и неравнодушным людям», — сказал глава государства.

Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия прилагает все усилия для обеспечения качественного образования для каждого ребенка, чтобы он мог найти свое призвание и раскрыть свой потенциал.