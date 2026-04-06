Будущее уже рядом: робособаки начнут работать в коммунальной сфере Подмосковья

В Московской области обсуждается возможность использования бионических роботов для контроля состояния теплосетей. Этот вопрос поднимался на совещании с участием заместителя министра энергетики Расима Тактарова, что подтвердили представители специализированной аварийно-восстановительной службы региона, пишет REGIONS .

По итогам встречи разработчикам поручили доработать устройство с учетом требований коммунальных служб. После адаптации будет рассмотрен вопрос о практическом применении технологии.

Какие задачи смогут выполнять роботы

Речь идет о роботизированных устройствах, внешне напоминающих собак. Они предназначены для обследования объектов теплоснабжения и способны работать в сложных условиях.

Благодаря встроенной системе 3D-лидара такие роботы могут анализировать окружающее пространство, выявлять возможные повреждения и контролировать состояние инфраструктуры.

Кто разработал технологию

Разработкой занимается компания «Индустрия Ф». В аварийной службе пояснили, что после адаптации устройства под задачи региональных служб станет ясно, насколько эффективно его можно применять на практике.

Где впервые представили разработку

Робота впервые продемонстрировали на профильном форуме, посвященном развитию ресурсоснабжающих организаций и внедрению цифровых решений в отрасли ЖКХ.

Эксперты отмечают, что внедрение подобных технологий может повысить точность мониторинга и снизить нагрузку на сотрудников коммунальных служб.