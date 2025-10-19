Будущие педагоги прошли практику по авторской технологии Нины Гришаевой в Серпухове

В Международной педагогической академии дошкольного образования прошел практический интенсив кейс-клуба «Авторские технологии Н. П. Гришаевой: развивающее общение в группе детского сада». В мероприятии приняли участие студенты 3 курса дошкольного отделения ГАПОУ МО «Губернский колледж».

Будущие педагоги познакомились с авторской технологией «Развивающее общение», направленной на формирование доверительных и стимулирующих отношений между воспитателем и детьми. В ходе мастер-класса участникам рассказали о принципах эффективного взаимодействия, показали практические инструменты и алгоритмы педагогической работы.

Программа включала тренинги, анализ педагогических ситуаций и выполнение заданий под руководством автора методики. Студенты не только изучили теоретические основы, но и смогли применить их на практике — разыгрывали сценарии общения, учились корректировать детские эмоции и поддерживать самостоятельность ребенка.

Также внимание уделили темам нравственного выбора и развитию критического мышления у дошкольников. Каждый участник получил индивидуальные рекомендации и готовые решения для использования в работе.