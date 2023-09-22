Будущие пекари из Каширы ознакомились с работой хлебозавода

Проверить свои знания на практике и поближе познакомиться с выбранной профессией смогли студенты колледжа «Московия» из городского округа Кашира.

Первокурсники, приступившие с нового учебного года к изучению секретов хлебопечения, приехали на прославленный завод «Каширахлеб».

Ребятам показали все этапы производства хлеба, показали самые важные технологические процессы. Познавательная экскурсия для будущих хлебопеков и поваров-кондитеров — тоже часть их обучения. В заключение студенты поучаствовали в мастер-классе по приготовлению воздушного пирожного безе и продегустировали продукцию завода.

Известное предприятие выпускает более 120 видов хлебобулочных изделий: белый и ржаной хлеб, батоны нарезные, булочки, коврижки, торты и многое другое.