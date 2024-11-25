Будущих медиков готовы принять на работу в клиническую больницу Ленинского округа

Сотрудники Видновской клинической больницы провели встречу со студентами Московского областного медицинского колледжа № 2, во время которой особое внимание было уделено профориентации будущих специалистов, сообщили в пресс-службе администрации Ленинского городского округа со ссылкой на источник в медучреждении.

«Мы посетили ступинский филиал колледжа, рассказали о деятельности нашей больницы, перспективах для сотрудников, и пригласили молодых людей к нам на работу. Немало участников встречи заинтересовались поступившим предложением», — приводятся в сообщении слова заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи клинической больницы Ленинского округа Тимура Асанова.

В мероприятии приняли участие представители лечебного учреждения: врач-эпидемиолог Ольга Ненастина и главная медицинская сестра Наталья Сушкова. Они обратились к студентам с предложением пройти профессиональную практику в больнице в Видном. После окончания обучения студентов с радостью примут в коллектив больницы в качестве уже квалифицированных специалистов.

Студентам также рассказали о системе целевого обучения. Молодые люди, которые намерены продолжить медицинское образование в высших учебных заведениях, могут заключить договор. Преимущества такой системы очевидны: обучение на бюджетной основе, практика в больнице и гарантированное трудоустройство минимум на три года.