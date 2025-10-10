Будущих учителей семьеведения планируют готовить в педвузах

В российских педагогических вузах могут появиться специальные программы для подготовки преподавателей семьеведения. Это связано с планами по расширению курса «Моя семья» в школах по всей стране. Об этом также сообщил ТАСС , цитируя первого замминистра просвещения.

Первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев на Всероссийской конференции педагогов и организаторов курсов семьеведения заявил, что учебный модуль по семьеведению станет частью образования будущих учителей. Это необходимо для обеспечения школ квалифицированными кадрами.

Также рассматривается возможность проведения специальных профессиональных состязаний для педагогов, ведущих этот предмет. Конкурс может быть организован как отдельное мероприятие или стать одной из номинаций в рамках конкурса «Учитель года».

Программа «Моя семья» рассчитана на 36 часов внеурочных занятий. Ее тестируют в 42 регионах России, где уже подготовлено около полутора тысяч специалистов. Курс нацелен на укрепление традиционных семейных ценностей среди школьников, формирование уважения к институту семьи и осознанного подхода к будущему родительству. Занятия помогут подросткам научиться выстраивать конструктивные отношения с родными.

