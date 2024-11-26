Будущих звезд хоккея приглашают на тренировки в Академию им. А. Касатонова в Ленинском округе

Академия хоккея имени двукратного олимпийского чемпиона Алексея Касатонова в подмосковном Ленинском округе продолжает искать таланты. Детей здесь тренируют с трех лет, превращая в настоящих спортсменов, способных достойно представлять муниципалитет в сборной России, в НХЛ и КХЛ.

Активные тренировки по хоккею академия проводит в селе Молоково при участии опытных тренеров. Здесь занимаются 40 воспитанников от трех до 12 лет. Начало занятий в столь раннем возрасте позволяет ребятам быстрее осваивать необходимые для спортивной дисциплины навыки.

Пресс-служба администрации округа отмечает, что посещать тренировки могут все желающие: их проводят бесплатно. Новичкам дают время освоиться и выдают форму на пробных занятиях. Профессиональные тренеры помогают познать азы хоккея и усовершенствовать навыки. К каждому воспитаннику в академии свой подход.

В будущем академия планирует проводить мастер-классы с легендами хоккея, игроками КХЛ. Это позволит детям глубже погружаться в спорт и вдохновляться реальными примерами.

Сейчас учреждение продолжает набор в детские группы начальной подготовки. Также приглашают на занятия всех желающих стать частью непростого и захватывающего вида спорта.