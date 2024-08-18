Будущим первоклассникам из малообеспеченных семей в Дубне вручили школьные рюкзаки

Глава муниципалитета поздравил ребят с тем, что они 1 сентября впервые в жизни пойдут в школу. Он пожелал им успехов во всех начинаниях, любознательности, хорошего настроения и «5» в дневниках.

Акция для детей из малообеспеченных семей проходит в муниципалитете каждый год. Она действует в рамках программы Губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Я убежден, что все дети должны иметь равные возможности для учебы, и мы в городе приложили немало усилий, чтобы этого добиться», — написал в субботу днем в своем телеграм-канале Глава городского округа Дубна Тихомиров Максим.

Сборы ребенка в 1-ый класс сопровождаются большими финансовыми расходами. Подарки первоклассникам помогают родителям сократить семейные расходы и поднять настроение ребятам, для которых начинается новый ответственный жизненный этап.

Кроме красивого подарка, первоклассницам также вручили открытку с личным поздравлением от Губернатора региона.