Будущим первоклассникам из малообеспеченных семей в Дубне вручили школьные рюкзаки
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Дубна]
Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров вручил будущим первоклассницам Арине и Андриане школьные рюкзаки и набор канцелярских принадлежностей.
Глава муниципалитета поздравил ребят с тем, что они 1 сентября впервые в жизни пойдут в школу. Он пожелал им успехов во всех начинаниях, любознательности, хорошего настроения и «5» в дневниках.
Акция для детей из малообеспеченных семей проходит в муниципалитете каждый год. Она действует в рамках программы Губернатора Московской области Андрея Воробьева.
«Я убежден, что все дети должны иметь равные возможности для учебы, и мы в городе приложили немало усилий, чтобы этого добиться», — написал в субботу днем в своем телеграм-канале Глава городского округа Дубна Тихомиров Максим.
Сборы ребенка в 1-ый класс сопровождаются большими финансовыми расходами. Подарки первоклассникам помогают родителям сократить семейные расходы и поднять настроение ребятам, для которых начинается новый ответственный жизненный этап.
Кроме красивого подарка, первоклассницам также вручили открытку с личным поздравлением от Губернатора региона.