Будущим жителям новой многоэтажки в Дубне раньше срока передали ключи от квартир

Подрядчик с опережением на год передал в эксплуатацию 16-этажный дом на улице Тверской в Дубне, где с комфортом разместятся жители. Им начали вручать первые ключи.

Многоэтажный жилой дом оснастили камерами видеонаблюдения, панорамными окнами, а также создали безбарьерную среду для удобства собственников и их гостей. МКД полностью займут жильцы, среди которых обманутые другим застройщиком дольщики, переселенцы из аварийных домов и счастливые покупатели. Занято свыше ста квартир, расположенных в здании.

Гендиректор группы компаний «Ин-Групп» Александр Велигодский отметил, что дом стал первым на сдачу в микрорайоне Левобережья и на Тверской улице. Передали его в эксплуатацию раньше срока, причем на год.

В ближайших планах благоустройство придомовой территории: преображенный двор жители смогут оценить уже этой весной.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Дубна ]

«Спасибо моей команде и правительству региона за большую работу, благодаря которой вопрос с аварийным жильем удалось решить. И отдельная благодарность застройщику за то, что жители смогли получить квартиры значительно ранее срока, предусмотренного договором комплексного развития территории», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Продолжат и строительство других многоэтажек микрорайона, которые также будут соответствовать всем современным нормам комфорта и безопасности. Их сдадут в пользование летом 2025 года, также с опережением ранее оговоренных сроков.