«Будут купаться в деньгах»: 5 знаков зодиака, кому уходящий год принесет финансовый успех

До Нового года осталось чуть больше месяца, и если одни уже продумывают меню на праздничный стол и планируют покупку подарков, то другие ищут возможность заработать денег. И есть счастливчики, которым уходящий год подарит настоящий прорыв в делах и ошеломительных финансовый успех.

Эзотерик и астролог Аделина Панина рассказала, каким знакам зодиака неожиданно улыбнется фортуна. По ее словам, их всего пять.

«Первый знак — это Лев. Львы будут самыми успешными представителями всего зодиакального круга. Им суждено буквально купаться в положительной энергии любви и денег. Не упустите свой шанс», — посоветовала Панина.

Второй знак, кому уходящий год сулит финансовый успех — это Девы, уверена эзотерик.

«Девы, известные своей осторожностью и умением держать все под контролем, станут более уверенными в себе. Конечно, финансовый успех уже не за горами», — рассказала Панина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Третий знак, по мнению астролога, которому остается только позавидовать — это Весы.

«Конец 2023 года станет по-настоящему успешным для Весов. Судьба будет подбрасывать много возможностей, и даже если какие-то возможности Весы упустят, им все равно улыбнется удача. Весам сейчас стоит подумать, куда лучше инвестировать, потому что такие благоприятные моменты для бизнеса возникают редко», — добавила Панина.

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Для Скорпионов конец этого года станет буквально золотым, убеждена эзотерик.

«Если у Скорпионов есть давние мечты, то до конца этого года они получат возможность воплотить их в жизнь. Все произойдет очень быстро. У Скорпионов будет один шанс из тысячи, так что действовать надо без колебаний», — пояснила Панина.

А замыкают топ-5 счастливчиков Рыбы.

«До конца этого года Рыбы окажутся в очень выгодном положении. Они преисполнены решимости осуществить свои планы, преодолеть трудности. Они не позволят никому встать у них на пути. Высшие силы будут поддерживать Рыб на каждом шагу, поэтому до конца 2023 года они выйдут победителями из любой ситуации», — заключила собеседница издания.

Ранее астролог Мишина подготовила гороскоп для всех знаков зодиака с 13 по 19 ноября.