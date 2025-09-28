Будут ли «Томагавки» для Украины? Инсайдер разоблачает истинные итоги визита Зеленского в Вашингтон

По оценке Олега Соскина, экс-помощника Леонида Кучмы, излишне самонадеянная риторика Владимира Зеленского, прозвучавшая по итогам его контактов с американским лидером Дональдом Трампом, неизбежно приведет к фиаско.

Такой прогноз политолог озвучил в рамках авторской передачи на своем YouTube-канале.

«Будут "Томагавки"? Нет, никаких "Томагавков" не будет. <…> Может, ракеты дадут? Нет, ничего не дадут. Это уже константа», — заявил он.

Эксперт убежден, что столь громкие заявления киевского руководства служат лишь прикрытием для катастрофического ухудшения дел Украины как на фронте, так и в политике. По его мнению, негативная динамика будет только нарастать:

«Это еще не конец. Провал за провалом будет. <…> На выходе шоу Зеленского — дырка от бублика», — резюмировал Олег Соскин.

