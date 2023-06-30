«Будут погружаться дальше»: что будет со спросом на глубоководный туризм после трагедии с батискафом

Из обломков батискафа «Титан» извлекли предположительные останки погибших миллиардеров, которые спускались, чтобы посмотреть на место захоронения «Титаника». Об этом сообщила береговая охрана США, информацию которой приводит CNN.

Как рассказал профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Артемий Рожнов, этот случай стал действительно шокирующим, однако пока нет никаких предпосылок к тому, чтобы отменять такой вид досуга, как глубоководный туризм.

«Думаю, это вряд ли запретят. Если есть спрос на такие услуги, в том числе связанные с погружением конкретно к «Титанику», значит, будет и предложение. Будут погружаться и дальше», — рассказал преподаватель в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако профессор не исключил, что теперь к таким погружениям будут относиться с большей внимательностью.

«Скорее всего, будут введены более жесткие меры, касающиеся обеспечения безопасности туристов. По крайней мере, это позволит соблюсти баланс между коммерческими интересами и необходимостью гарантировать безопасность туристов», — подчеркнул Рожнов.

Ранее мы сообщали о том, что обломки батискафа «Титан» доставили на берег.