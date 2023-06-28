Найденные а Атлантическом океане обломки батискафа «Титан» доставили на берег. Об этом сообщило РИА Новости .

По данным канадских СМИ, местное судно Horizon Arctic, которое было привлечено к спасательной операции, вошло в порт Сейнт Джон, куда доставило и обломки батискафа «Титан». Судно перевозило аппарат «Одиссей», который смог найти части батискафа на дне океана в сотне метров от легендарного «Титаника».

Теперь обломки батискафа, на котором к затонувшему «Титанику» отправилась экспедиция, изучат специалисты.