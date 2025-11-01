«Будут списывать долги без суда»: как новые законы с 1 декабря изменят жизнь россиян

С 1 ноября в России вступил в силу ряд законодательных изменений, которые затрагивают различные сферы жизни граждан.

Одним из наиболее значимых нововведений стало предоставление Федеральной налоговой службе (ФНС) права бессудного взыскания задолженностей.

Теперь налоговая может списывать долги непосредственно с банковских карт должников, а при недостатке средств — обращать взыскание на их имущество.

Уведомление о предстоящем списании будет направляться через личный кабинет на портале «Госуслуг», а сами взыскания начнутся спустя месяц после предупреждения.

В сфере телекоммуникаций введены новые правила идентификации абонентов. Операторы связи обязаны прекратить обслуживание клиентов, не прошедших проверку персональных данных. Эта мера направлена на ограничение количества сим-карт, используемых одним человеком, и борьбу с мошенническими схемами.

Существенные изменения коснулись и наследственного права. Нотариусы теперь обязаны уведомлять наследников о наличии долговых обязательств умершего, которые перейдут к ним вместе с наследуемым имуществом.

Для трудовых мигрантов, легально находящихся в Москве и Московской области, введен экспериментальный порядок учета через мобильное приложение «Амина». Все иностранные работники должны пройти обязательную регистрацию в этой системе.

В энергетической сфере расширена география ограничений на майнинг криптовалют. К десяти регионам, где уже действовал запрет, добавились Бурятия и Забайкальский край. Причиной стало напряжение в энергосистеме и дефицит электроэнергии в этих субъектах РФ.

Ранее в Национальном автомобильном союзе (НАС) сообщили, что Россия будет терять ежегодно 300 млрд рублей из-за нового утильсбора.