«Потери в 300 млрд рублей ежегодно»: как реформа утильсбора ударит по бюджету России?

Российский бюджет столкнется с существенными потерями из-за планируемой реформы системы утилизационного сбора на автомобили, пишет «Газета.Ru».

Согласно расчетам Национального автомобильного союза (НАС), ежегодные поступления в казну сократятся более чем на 300 млрд руб. после изменения методики исчисления платежей.

В официальных письмах, направленных министру финансов Антону Силуанову и главе Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерию Пикалеву, автосоюз представил детальные расчеты.

При усредненном таможенном платеже в 800 тыс. руб. за импортный автомобиль потери составят не менее 200 млрд руб. ежегодно. Реальный показатель будет значительно выше из-за учета премиального транспорта, где таможенные ставки достигают €20 за кубический сантиметр объема двигателя.

Для наглядности специалисты приводят пример пересчета утильсбора для Toyota Camry с двухлитровым двигателем.

При действующей системе владелец уплачивает 1,2 млн руб. при декларируемой стоимости автомобиля в €26 тыс. После реформы эта сумма увеличится до 1,94 млн руб., что демонстрирует значительный рост финансовой нагрузки на импортеров и конечных потребителей.

Министерство промышленности и торговли РФ уже отреагировало на обеспокоенность участников рынка, перенеся сроки введения новой методики расчета с 1 ноября на 1 декабря 2025 года.

