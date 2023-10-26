Будут трудиться мужчины: как женщинам провести день святой Параскевы 27 октября

Православные христиане 27 октября отмечают праздник святой Параскевы Сербской, жившей в 11 веке. После смерти родителей благочестивая девушка раздала все имущество нищим и приняла монашеский постриг. На Руси этот день называли Параскева Грязнуха из-за сырой, ненастной погоды и осенней распутицы. А если Параскева выпадала на пятницу, то день назывался Параскева Пятница.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, какие запреты существуют в этот день. По ее словам, верующие должны обязательно сходить в храм и попросить святую Параскеву о помощи в делах и о крепком здоровье.

«Святая Параскева считается покровительницей беременных женщин, поэтому ей возносили молитвы, чтобы роды прошли легко. Также ее помощи просят во многих сферах жизни: семья, здоровье, финансы», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Параскева Пятница считается женским днем, поэтому все женские дела: любое рукоделие, шитье, вязание, кулинарные эксперименты, можно смело начинать, добавила ясновидящая.

«Запрещено на Параскеву Пятницу сидеть дома, отказываться от общения — можно навлечь гнев святой, так как день рекомендуется провести с семьей. Женщинам нужно отказаться от тяжелой работы — для этого есть мужчины», — подчеркнула Мишина.

Ни в коем случае нельзя отказывать в помощи нуждающимся, святая этого не простит, ведь при жизни она было очень добрым, светлым человеком, заключила собеседница издания.

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