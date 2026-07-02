Bugatti-призрак: как чеченский блогер купил машину мошенника в розыске и превратил ее в авто Роналду

Чеченский блогер Асхаб Тамаев оказался в центре скандала после того, как выяснилось истинное происхождение его Bugatti Veyron. Как сообщает Shot, суперкар, который Тамаев выдавал за автомобиль португальского футболиста Криштиану Роналду, на самом деле числился в розыске и принадлежал осужденному за финансовую пирамиду Тимуру Ахмедову.

Ахмедов приобрел Bugatti еще в 2013 году на средства, полученные от мошеннической схемы. Пока шло следствие, его приятели спрятали машину, и она долгое время находилась в розыске. Сам аферист получил семь лет колонии, а после освобождения уехал за границу. В начале 2025 года спорткар выставили на продажу за ₽130 млн, и в итоге его выкупил именно Тамаев.

По данным канала, блогер полностью изменил кузов и салон автомобиля, чтобы выдать его за машину Роналду. В соцсетях Тамаев утверждал, что приобрел Bugatti у футболиста за 9 миллионов долларов — около ₽693 млн.