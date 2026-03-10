Бухгалтер! Перемены уже стучатся в вашу дверь. Впустите их с «1С:Кабинет сотрудника»

Переходите на кадровый электронный документооборот (КЭДО) без стресса и сложного обучения-сокращайте трудозатраты на организацию бумажного кадрового документооборота и кадровый учет!

В чем польза КЭДО?

Подготовка и оформление кадровых документов в бумажном виде требует выделения значительных ресурсов: нужно организовать сбор бумажных заявлений, оформление нужных приказов, доставку до работника документа на подпись, контролировать сроки подписания, получать обратно подписанные документы и проводить архивацию документов.

Не проще ли поручить все это программе? А высвободившиеся ресурсы направить в другие направления?

Все это позволяет сделать кадровый ЭДО от 1С – 1С:Кабинет сотрудника.

Как работает 1С:Кабинет сотрудника?

Решение условно можно разделить на две части:

1) рабочее место бухгалтера– оно находится в самой программе 1С.

2) личный кабинет работника, доступ в который можно получить через браузер или мобильное приложение.

Работник из своего личного кабинета может подать заявление, получить (подписать) документ от работодателя, ознакомиться с расчетным листком, получить иную важную информацию, например об остатках отпуска.

Для того чтобы лучше разобраться с принципом работы сервиса рассмотрим простой пример:

Работник в своем личном кабинете оформляет заявление на отпуск и отправляет его на согласование руководителю.

Руководитель уже в своем личном кабинете согласует это заявление, после чего оно попадает в программу 1С, к которой подключен сервис и ведется кадровый учет.

На основании заявления, после проверки, бухгалтер одной кнопкой оформляет нужный приказ, подписывает его электронной подписью и отправляет обратно в личный кабинет работника.

Работник получает приказ в своем личном кабинете и подписывает его своей электронной подписью (подпись работник получает в личном кабинете).

Далее документ возвращается обратно в программу 1С и будет в ней храниться, а у бухгалтера всегда будет к нему доступ и для этого не надо будет идти в архив.

Таким же простым способом можно подписать с Вашими работниками любые документы и сократить трудозатраты на ведение кадрового учета!

Попробуйте и оцените все преимущества КЭДО! Подключите 1С:Кабинет сотрудника и получите 45 дней работы сервиса.

Более подробная информация о сервисе «1С:Кабинет сотрудника» здесь: https://portal.1c.ru/applications/1C-ESS

