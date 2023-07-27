Бухгалтер сахалинской школы украла из бюджета 2 миллиона рублей

Бухгалтер из Южно-Сахалинска обвиняется в краже 2 миллионов рублей из школьного бюджета. Об этом сообщили в местном Управлении МВД РФ .

Следователи считают, что женщина воровала деньги из бюджета на протяжении 3 лет. Она была главным бухгалтером в школе 5 лет, но недавно выяснилось, что она скрыла от руководителей, что ранее была судима. Администрация школы была обязана уволить бухгалтера, но директор не хотела этого делать. Она переоформила сотрудницу на должность уборщицы, и виновная продолжила выполнять прежние обязанности.

С момента этого переоформления, женщина начала красть средства с счета организации, создавая фиктивные платежки на покупку необходимых вещей для школы. За это время она подделала 75 платежей и украла из бюджета 2 миллиона рублей. Выводила деньги она на карту своей дочери.

Сейчас ей грозит до 10 лет лишения свободы.