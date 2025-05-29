Буйство красок в Коломне: городские клумбы преобразятся

В Коломне и Озерах стартует период активного озеленения, который ознаменует собой начало «цветочного сезона».

Горожан и гостей ждет настоящее буйство красок: на городских клумбах расцветут циннии, бегонии, петунии и цинерарии – более 220 тысяч рассады однолетних растений, радующих глаз своей красотой до самых поздних осенних дней.

По обычаю, работы по высадке цветов стартуют в мае, к празднованию Дня Победы, а пик озеленения приходится на начало июня. Специалисты муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» заранее готовят клумбы к приему новых обитателей: очищают от прошлогодних остатков, улучшают структуру почвы и рыхлят ее.

«Поддержание привлекательного внешнего вида цветочных композиций требует постоянного внимания и регулярного ухода: своевременный полив, подкормка, удаление сорняков и увядших бутонов. Поэтому забота о красоте нашего города – это наша постоянная, всесезонная задача», - поделились сотрудниками МБУ «Спецавтохозяйство».

Помимо традиционных цветников, украшающих центральные площади, парки, скверы, территорию Коломенского кремля и другие общественные места, в этом году планируется установка вертикальных цветочных конструкций с использованием вазонов, наполненных цветущими растениями. Это добавит городу новые акценты и подчеркнет его неповторимый облик.