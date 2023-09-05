Букмекерская компания подала в суд на Зеленского за его санкции

Ранее украинский президент ввел рестрикции против целого ряда букмекерских организаций, в том числе и PariMatch.

После решения властей Украины ввести ряд ограничений в отношении букмекеров за их сохраняющиеся связи с Россией и Белоруссией, у PariMatch было заблокировано на украинской территории почти 7 миллионов долларов средств их клиентов. В итоге компания Weplay Media Holding Limited, зарегистрированная на Кипре, подала иск лично к Владимиру Зеленскому с требованием убрать санкционное давление. Именно этой организации принадлежит торговая марка PariMatch.

Об этом заявило агентство РБК-Украина. По его сведениям, рассмотрение иска к украинскому лидеру будет происходить уже сегодня, 5 сентября.