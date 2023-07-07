Букмекеры ставят на то, что подозрительный порошок в Белый дом принес сын Байдена

Американские букмекеры принимают ставки на то, кто окажется владельцем пакета с кокаином, обнаруженного в Белом доме. Об этом рассказывает Fox News.

Контора BetOnline дает коэффициент 1,7 на то, что порошок в резиденцию президента США принес Хантер Байден, сын главы государства. А вот на то, что наркотики принадлежат самому Джо Байдену, ставки принимаются один к 150. Практически вне подозрений у букмекеров и первая леди – один к 100.

Букмекеры из Sportsbettin дают примерно такую же линию с близкими коэффициентами.

А вот коста-риканская контора Bovada считает наиболее вероятным нарушителем случайного посетителя, а на Хантера Байдена принимает ставки с коэффициентом 2.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что кокаин из Белого дома наверняка принадлежит кому-то из Байденов. Впрочем, он усомнился, что по этому поводу будет проведено независимое объективное расследование. Он предположил, что вскоре кокаин превратится в аспирин, причем в ничтожно малых дозах.