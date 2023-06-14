Буланова потрясла фанатов своим уставшим видом после свадьбы с Рудневым

Недавно известная российская певица вышла замуж за бизнесмена, который младшее ее на целых 19 лет. Однако это же третий раз, когда Буланова играет свадьбу. Она говорит, что сейчас действительно счастлива в браке, о чем сообщает портал «Дни.ру»

После торжественного события Буланова поделилась с подписчиками радостной новостью о том, что она открывает ресторан в Петербурге, который ей в качестве подарка преподнес муж. Но на опубликованных кадрах певицы фанаты заметили уставшее лицо Татьяны Булановой.

Некоторые уверены в том, что ее слова о благополучном союзе – ложь. А Валерий Руднев якобы высасывает из нее всю жизненную силу. До этого певица рассказала, что они отменили медовый месяц, поскольку работы оказалось слишком много для того, чтоб отдыхать. Возможно, именно плотный график повлиял на самочувствие Булановой.