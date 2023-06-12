Буланова взяла фамилию петербургского бизнесмена, за которого втайне вышла замуж

Одна из известных российских певиц поделилась в соцсетях свадебными фотографиями с ее новоиспеченным мужем, причем, третьим по счету. Об этом пишет ФАН.

На этот раз Буланова в качестве избранника остановилась на бизнесмене Валерии Рудневе. Тайное бракосочетание 35-летнего петербуржца и 54-летней певицы осталось без внимания прессы.

Известие о смене фамилии Буланова опубликовала, написав короткое «Руднева!». Местом регистрации брака стал Санкт-Петербургский «Дворец бракосочетания №1». После росписи влюбленные праздновали событие среди своих друзей и близких родственников.

Как сообщила певица, ей хотелось чувствовать себя, словно она – принцесса. К слову, так и получилось, ведь Буланова все торжество была в пышном белом наряде. Однако некоторые решили, что он чересчур старомоден.