Буланова заявила, что открытие ее ресторана в Петербурге стоило 50 млн

Уже не первая звезда создает собственную сеть питания или развлечений. Совсем скоро эстрадная певица откроет двери для посетителей своего ресторана, о чем сообщает портал «Дни.ру»

Знаменитости не перестают удивлять, и в этот раз отличилась Татьяна Буланова, которая почти готова пригласить посетителей в свой ресторан. Он находится в центре Санкт-Петербурга, а его меню выглядит очень изысканным и включает в себя блюда итальянской кухни.

Упор сделан на гостей, приходящих с большой компанией, которые намерены хорошо и вкусно отдохнуть. Раздел с Италией разбавлен небольшим количеством японских блюд.

Как сказала певица, этот ресторан – подарок от мужа, который младше ее почти на 20 лет. Скоро у влюбленных состоится свадьба. А пока они вдвоем начнут разбираться в ресторанном бизнесе.