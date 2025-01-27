Булочнику в Москве дали 10 лет колонии за вывод 4,5 млрд рублей

Десять лет колонии общего режима — такой приговор вынесли заочно бывшему председателю правления «Мастер-банка» Борису Булочнику. Об этом в Телеграм-канале сообщает пресс-служба городских судов общей юрисдикции Москвы.

Стало известно, что Бориса Булочника признали виновным в мошеннических действиях в особо крупном размере и отмывании денежных средств.

По данным следствия, он вывел из банка почти 4,5 млрд рублей. Кроме того, его сообщники похитили 160 млн рублей у двух вкладчиков банка. Также экс-банкир занимался отмыванием денег, покупая за границей картины Рериха за средства фиктивного заёмщика.

Борис Булочник эмигрировал из России в 2014 году, вскоре после того, как «Мастер-банк» объявил о своей несостоятельности.

Ранее сообщалось, что суд в Петербурге приговорил экс-депутата ГД Глущенко к 18 годам лишения свободы.