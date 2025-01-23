Осужденного за убийство Старовойтовой приговорили к 18 годам за тройное убийство

Бывшего депутата Государственной думы РФ второго созыва от ЛДПР Михаила Глущенко приговорили к 18 годам лишения свободы за тройное убийство, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу суда Петербурга.

Отмечается, что судебные разбирательства завершились после того, как в ноябре 2024 года присяжные вынесли обвинительный вердикт.

Глущенко был признан виновным в убийстве бизнесменов Вячеслава Шевченко и Юрия Зорина, а также переводчицы Валентины Третьяковой, которое произошло в марте 2004 года. Вместе с этим суд учел ранее вынесенные решения и назначил Глущенко 24 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере 300 тыс. руб.

Это не первое уголовное дело в отношении экс-депутата. В 2013 году он уже был приговорен к восьми годам лишения свободы за вымогательство, а в 2015 году получил 15 лет за жестокое убийство бывшего депутата Госдумы РФ Галины Старовойтовой, которое произошло в ноябре 1998 года. Тогда в нее выстрелили в подъезде, когда она поднималась домой.

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