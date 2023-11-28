Бультерьер едва не загрыз насмерть свою хозяйку на востоке Москвы

Как передает Mash, инцидент произошел в понедельник, 27 ноября, в одном из районов на востоке столицы. Во время приема пищи 65-летняя женщина по имени Светлана попыталась строго запретить псу хватать еду со стола. И это чуть было не стало для нее фатальным.

Отмечается, что кабель-пятилеток Джон породы бультерьер не реагировал на замечания пенсионерки не таскать съестное со стола. Попытка отогнать собаку рукой — вызвала агрессию со стороны четвероногого питомца и он бросился на свою хозяйку. В считанные секунды он укусил женщину за ягодицу, а потом вцепился в руку.

«Кое-как женщина смогла выбраться из квартиры и выбежать на улицу. Пострадавшую от собственного питомца спасли соседи, которые отогнали пса и вызвали скорую», - приводится в публикации.

В настоящее время пострадавшая пожилая женщина находится в больнице под присмотром медиков. О дальнейшей судьбе пса пока ничего не известно.