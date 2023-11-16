Бульвар «Молодежный» обустроили в Мытищах

В подмосковных Мытищах благоустроили бульвар «Молодежный». Это сообщили в социальных сетях администрации городского округа.

Общественное пространство значительно изменилось. В проекте благоустройства были учтены все пожелания жителей муниципалитета. Так, на бульваре «Молодежный» обустроили две детские площадки в экостиле, обновили зоны для пеших прогулок, установили новые системы освещения, украсили парк малыми архитектурными формами. Вскоре на территории бульвара появятся теннисные столы в спортивной зоне.

Обновленный бульвар для горожан всегда будет под присмотром. На его территории установили камеры, подключенные к системе «Безопасный регион», ведущие круглосуточную видеосъемку.

Данное общественное пространство стало участником программы «Формирование современной комфортной городской среды». Все положительные изменения произошли в рамках этого проекта.