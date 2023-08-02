Бульвар цветов возле станции будущего МЦД‑4 в Балашихе откроют на День города

Около будущих станций МЦД-4 Железнодорожная и Ольгино в подмосковной Балашихе благоустраивают территорию. Так, модернизация затронет сразу несколько микрорайонов. А одной из центральных площадок для пешеходов станет бульвар цветов на Пролетарской, который откроют на День города, 15 августа.

Ход реконструкции проконтролировал глава городского округа Балашиха Сергей Юров в ходе выездного совещания. Благоустройство будущей цветочной аллеи началось в конце марта, а уже сейчас работы завершены на 85%. По словам главы муниципалитета, это основная дорога, по которой жители ходят к ж/д станции.

Сейчас на объекте работают более 30 строителей. Уже готов первый в Балашихе сухой фонтан с подсветкой, завершается каменная облицовка вокруг него. Совсем скоро построят площадки для детей и занятий спортом, а также ряд артобъектов. Все работы идут по графику.

Отметим, что благоустройство идет по госпрограмме Подмосковья «Формирование современной комфортной городской среды». А губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что в этом году модернизируют шесть десятков общественных пространств, 20 из которых — парки.