Бум на патриотичные номера: сколько стоят популярные номера «СВО»

Стоимость автомобильных знаков серии «СВО» резко возросла: если ранее они оценивались в 15-20 тысяч рублей, то теперь ценник достигает 1 миллиона. Спрос поддерживают покупатели, выбирающие подарок для близких.

Цена на автомобильные регистрационные знаки с серией «СВО» существенно увеличилась, о чем сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на участников рынка. Согласно их данным, интерес к данной буквенной комбинации, несущей смысловую нагрузку, заметно активизировался в конце минувшего года и сохранился в первом квартале 2026 года.

Представители сферы отмечают, что подобные таблички нередко приобретают женщины в качестве презента для своих партнеров. Формирование стоимости зависит от конкретного региона регистрации, а также от цифровой комбинации в знаке.

Если ранее номера серии «СВО» предлагались за 15-20 тысяч рублей, то сейчас ценовой диапазон сместился до 40-100 тысяч рублей. Наиболее редкие и востребованные экземпляры, которые еще недавно оценивались в 500-700 тысяч рублей, теперь преодолели отметку в 1 миллион рублей.