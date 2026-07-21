«Поставил все на Аргентину и проиграл»: сколько денег потерял солист «Иванушек» Туриченко на ставках?

43-летний солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко, как и многие россияне, следил за чемпионатом мира по футболу и даже попытался заработать на ставках. Певец внимательно следил за турниром и болел за сборную Аргентины, которая дошла до финала, пишет KP.RU.

До решающего матча артисту удалось немного выиграть, но весь свой выигрыш он поставил на победу аргентинцев. К сожалению для певца, удача оказалась не на его стороне. Сборная Аргентины уступила Испании со счетом 1:0, и все заработанные деньги Туриченко потерял.

«Испанцы были, конечно, лучше. И неожиданно было, что за все время игры Аргентина не нанесла ни одного удара в створ ворот испанцам», — сказал Кирилл.

Несмотря на финансовую неудачу, Кирилл не расстроился и назвал финал чемпионата мира грандиозным событием.

По его мнению, спорт и искусство в этот день воссоединились на высочайшем уровне. Он отметил, что на матче было много звезд, а шоу в перерыве стало настоящим украшением вечера. В числе выступавших были Мадонна, BTS, Джастин Бибер и Шакира, которые подарили зрителям незабываемые эмоции.

Сам певец признался, что финал запомнится ему не только проигрышем в ставках, но и невероятной атмосферой праздника, объединившей миллионы людей по всему миру.

Ранее певец Сергей Лазарев поддержал Лионеля Месси после поражения Аргентины.