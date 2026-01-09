Бумажная мощь: одна справка об алиментах увеличит учтенный доход в три раза

С 1 марта 2026 года вступит в силу изменение методики оценки доходов семьи для назначения единого детского пособия. В соответствии с новой нормой, алименты будут учитываться государством как доход не от минимального размера оплаты труда (МРОТ), а от среднемесячной номинальной заработной платы по экономике региона за предыдущий год. Об этом Газете.ру сообщил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Доли от этой суммы, засчитываемые в доход получателя, остаются стандартными: 25% на одного ребенка, 33% на двоих детей, 50% на троих и более. Например, при региональной средней зарплате в ₽70 тыс. руб. учтенный размер алиментов на одного ребенка составит примерно ₽17,5 тыс. руб. вместо прежних ₽5,6 тыс. руб., рассчитанных от МРОТ.

Парламентарий подчеркнул, что изменение затрагивает только процедуру оценки нуждаемости семьи государством и не меняет порядок фактических выплат между родителями. Однако с 2026 года любые неофициальные, устные договоренности об алиментах перестанут учитываться соцслужбами. Для корректного учета необходим документ — нотариальное соглашение или судебное решение.

Чаплин также отметил работу общедоступного электронного реестра Федеральной службы судебных приставов, куда вносятся данные о злостных неплательщиках алиментов.

