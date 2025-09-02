Бумажные билеты на поезд заменят электронными — в соцсетях люди бьют тревогу

В Китае готовятся к полному переходу на электронные железнодорожные билеты. Известно, что бумажные аналоги исчезнут с октября 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации Туроператоров России (АТОР).

Китай отказывается от бумажных железнодорожных билетов. С 1 октября 2025 года в стране полностью перейдут на электронные билеты, доступные через приложение 12306. При этом у пассажиров останется возможность распечатать специальный талон в качестве памятного сувенира или для отчетности, используя терминалы на вокзалах.

Решение об отмене бумажных билетов вызвало ностальгию в китайском обществе. Многие пользователи социальных сетей делятся фотографиями старых билетов, провожая уходящую эпоху.

Ранее стало известно, что в России с 1 сентября запустят посадку в поезд по биометрии.