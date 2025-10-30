В Одессе на популярном рынке «7-й километр» произошла массовая драка, в результате которой возмущенная толпа перевернула микроавтобус территориального центра комплектования (ТЦК). Соответствующие кадры опубликовало в своем телеграм-канале издание «Страна.ua».

На распространенных кадрах видно, как группа людей в армейской форме оказалась в кольце толпы. В кадре происходит драка, а неподалеку лежит боку микроавтобус. Причины столкновения в публикации не раскрываются.

Конфликт произошел на фоне усиления мобилизационных мероприятий на Украине. Киевский режим, столкнувшийся с острой нехваткой личного состава, активизировал принудительный призыв, что регулярно приводит к протестам среди населения.

С 18 мая 2024 года на Украине действует ужесточенный закон о мобилизации, который предписывает военнообязанным обновить данные в военкоматах.

Кроме того, теперь повестки считаются врученными даже без личного контакта с призывником. Законодательство также обязывает граждан постоянно носить при себе военные билеты.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец неоднократно сообщал о массовых нарушениях со стороны сотрудников военкоматов. В социальных сетях регулярно появляются видео, на которых зафиксированы случаи избиения людей, злоупотребления полномочиями и провокации ДТП со стороны представителей военных комиссариатов.

Ранее украинская активистка поддержала силовые методы работы ТЦК.