«Пусть заламывают руки»: активистка поддержала силовые методы работы ТЦК

Украинский волонтер Татьяна Мялковская высказала радикальную позицию относительно мобилизации, заявив о необходимости отправить на фронт всех мужчин. Ее комментарии публикует издание «Страна.ua».

Активистка не стала осуждать методы работы территориальных центров комплектования (ТЦК), включая силовую мобилизацию. Напротив, она отметила, что военкомы работают недостаточно эффективно. По ее мнению, в эти структуры нужно набрать «более наглых сотрудников и умножить их количество».

Мялковская добавила, что сама хотела бы работать в центре комплектования, но ее туда не берут. Жестко высказавшись о тех, кто избегает мобилизации, волонтер заявила: «Правильно, что ТЦК бесчинствуют, пусть заламывают руки».

Ранее сообщалось, что украинский командир публично оправдал практику принудительной мобилизации.