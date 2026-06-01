Бурятия вошла в список лучших регионов России для «нишевого» туризма

В России стремительно набирает обороты «нишевый» туризм — формат отдыха, ориентированный на узкую аудиторию с конкретными запросами и предпочтениями. РИА Новости представили рейтинг регионов, которые сами путешественники считают наиболее привлекательными для таких поездок. В список вошла и Бурятия.

Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков рассказал изданию, что в лидерах направления прочно обосновались регионы Золотого кольца, Подмосковье, Хакасия, Тува, Алтайский край и Красноярский край. В арктическом и экологическом сегментах, по его словам, все громче заявляют о себе Карелия, Мурманская область, Коми, Бурятия и Камчатка. Кроме того, эксперт отметил активное развитие таких специфических подвидов нишевого отдыха, как сонный, соло-туризм и медицинский туризм.