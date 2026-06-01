Nuno vs YouTube: новый сервис сделал ставку на тишину и скачивание

В России официально запустили еще одного кандидата на замену YouTube. Сервис называется Nuno, и его создатели позиционируют детище как один из самых легких видеохостингов без единого грамма рекомендаций. Разработкой занималось диджитал-агентство Linkodium, и их логика проста до жути: никакой соцсети, никаких алгоритмов, навязывающих ролики, — только главная страница с бесконечной лентой (вертикальной и горизонтальной), лайки, комментарии и подписки. Плюс приятный бонус: видео можно без ограничений скачивать на устройство и смотреть офлайн. Об этом сообщает Hi-Tech Mail .

Но главное здесь даже не рядовой зритель. Целевая аудитория Nuno — редакторы веб-порталов, создатели сайтов и все, кому нужно встроить видео на свой ресурс. Разработчики устали от того, что существующие хостинги либо вставляют чужую рекламу (убивая конверсию), либо работают с перебоями, либо вообще заблокированы. Поэтому они сделали простое хранилище: загрузил ролик — получил код для вставки — забыл. Никаких отвлекающих факторов и постороннего шума.

На этом фоне свежие данные ВЦИОМ выглядят показательно. Сейчас 95% российских интернет-пользователей смотрят длинные горизонтальные видео, и по популярности «VK Видео» (61%) и Rutube (49%) уже обогнали YouTube (44%). Однако именно YouTube лидирует по оттоку: 43% россиян когда-то его использовали, но теперь ушли. У «VK Видео», Rutube, «Дзена» и «Одноклассников» этот показатель в разы ниже — 13–20%.

Таким образом, YouTube постепенно теряет позиции в России, но победителя пока нет. Nuno не пытается заменить собой развлекательный гигант — он идет с другой стороны, предлагая чистую утилитарность. Сможет ли эта стратегия выстрелить? Если веб-мастерам действительно надоела реклама и блокировки, у легкого хостинга есть шанс занять свою, узкую, но устойчивую нишу. Для обычного зрителя он пока слишком аскетичен. Но кто знает — может, именно в этой аскетичности и есть будущее видеохранения.

Ранее сообщалось, что YouTube начал блокировать видео для российских пользователей с включенным VPN.