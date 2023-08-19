Буркина-Фасо и Мали экстренно разместили самолеты в Нигере для защиты страны

Как передает телеканал RTN в соцсети X, поддерживающие мятежные власти Нигера две соседние с ним страны разместили свои боевые самолеты на территории государства с разрешения новых властей.

Отмечается, что Бамако и Уагадугу пошли на данный шах поддержки в рамках солидарности с народом Нигера, чтобы не допустить любой агрессии извне в отношении народа данной африканской страны.

«Эти две братские страны развернули боевые самолеты, чтобы отреагировать на любую форму агрессии против Нигера», — сообщается в публикации.

Точная дислокация дружественной Нигеру иностранной авиатехники не уточняется. Как добавил телеканал, офицеры генштабов трех стран встретились в столице Нигера Ниамее.

Ранее стало известно, что силы ЭКОВАС провели совещание начальников генштабов стран африканского экономического содружества и назначили дату для начала военной интервенции в Нигере для так называемого наведения там конституционного порядка.