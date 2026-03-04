Бурляев уничтожил Чебурашку: любимый всеми мультик накатили волной критики

Народный артист России и депутат Госдумы усомнился в художественной ценности современных блокбастеров про ушастого зверька. По мнению парламентария, в этих лентах не нашлось места персонажам, на которых стоило бы равняться подрастающему поколению.

Известный актер и законодатель Николай Бурляев выступил с критикой в адрес популярных кинокартин о Чебурашке. В беседе с NEWS.ru он заявил, что эти работы нельзя назвать полноценными с точки зрения искусства из-за слабой проработки образов.

Депутат обратил внимание на отсутствие в фильмах героев, обладающих ярко выраженными положительными чертами. По его убеждению, персонажи, демонстрируемые на экране, не способны стать нравственным ориентиром, особенно для юных зрителей. Бурляев провел параллель с советским периодом, когда вопросам воспитания через кино уделялось пристальное внимание. Он напомнил о существовании специализированной студии, занимавшейся производством лент для детей и юношества, где целенаправленно создавались характеры, достойные подражания.

Парламентарий также подверг сомнению триумф этих проектов, назвав его мнимым триумфом отечественного кинематографа. Он полагает, что кассовый успех лент обусловлен не их художественными достоинствами, а влиянием шаблонов, заимствованных из западной киноиндустрии. По мнению Бурляева, именно голливудская модель сейчас диктует правила игры на мировом экране, и российские фильмы все чаще следуют этим лекалам.