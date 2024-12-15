Бутусов: обученная во Франции бригада ВСУ «Анна Киевская» развалилась на глазах из-за повального дезертирства

За последнее время из хваленой 155-й бригады ВСУ имени Анны Киевской, военнослужащие которой не так давно обучались военному ремеслу во Франции, дезертировали около тысячи человек. Об этом в эфире своего YouTube-канала поведал главред украинского издания «Цензор.нет», военный блогер Юрий Бутусов.

По его словам, повальное дезертирство из «Анны Киевской» произошло почти сразу после прибытия бойцов на фронтовые позиции.

«Огромное количество случаев самовольного оставления части (СОЧ) из числа тех, кого туда засунули, в эту бригаду», — посетовал Бутусов.

Журналист пояснил, по его мнению, бегство бойцов из бригады обусловлено тем, что данное подразделение было сформировано наспех и из насильно мобилизованных людей. Мало того, всех их отправили на передовую без необходимой предварительной подготовки.

Ранее глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что обученные во Франции 2,3 тыс. украинских военных 155-й бригады ВСУ имени Анны Киевской были отправлены на родину.