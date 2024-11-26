Лекорню заявил о возвращении обученных Францией 2,3 тыс. военных ВСУ

Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил о возвращении на Украину около 2,3 тыс. подготовленных военных бригады «Анна Киевская», передает ТАСС.

Подготовка этих бойцов проводилась на тренировочных базах во Франции, в частности, в регионе Шампань.

Лекорню заявил об этом во время переговоров министров обороны Германии, Великобритании, Италии, Польши и Франции. Он подчеркнул, что Париж готов продолжать обучение военнослужащих ВСУ.

По словам Лекорню, необходимо наращивать возможности для обучения украинских военных, чтобы обеспечить их эффективность в современных условиях конфликта.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал кадры процесса подготовки украинских солдат. Он также пообещал полностью укомплектовать новую бригаду ВСУ французским вооружением.

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров заявил, что подготовка украинских солдат на французской земле свидетельствует о прямом участии Парижа в конфликте на Украине.

Ранее газета Le Monde сообщила, что в Европе возобновили обсуждения отправки войск на Украину.