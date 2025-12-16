«Бутылка и сердце». Капитан ВСУ Диган умер от алкоголизма и ожирения
Украинский десантник умер после полутора лет в зоне АТО
Согласно информации, полученной российскими силовыми ведомствами, в одном из медицинских учреждений скончался капитан ВСУ Дмитрий Иванович Диган, проходивший службу в штабе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Причиной смерти, как сообщается, стали серьезные сердечные осложнения, развившиеся на фоне хронического алкоголизма и патологического ожирения.
Источник отметил, что Диган провел около полутора лет в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины. По имеющимся данным, за это время у офицера усугубились проблемы с алкоголем, также ему неоднократно инкриминировалось управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.
Ранее сообщалось о том, что для штурма Купянска ВСУ собрали полк численностью 2500 человек.