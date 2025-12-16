Согласно информации, полученной российскими силовыми ведомствами, в одном из медицинских учреждений скончался капитан ВСУ Дмитрий Иванович Диган, проходивший службу в штабе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Причиной смерти, как сообщается, стали серьезные сердечные осложнения, развившиеся на фоне хронического алкоголизма и патологического ожирения.

Источник отметил, что Диган провел около полутора лет в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины. По имеющимся данным, за это время у офицера усугубились проблемы с алкоголем, также ему неоднократно инкриминировалось управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

