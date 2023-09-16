Бузова недовольна тем, что ее фигуру назвали одной из самых красивых
Фото: [©Кирилл Каллиников/РИА Новости]
В интервью известная российская певица Ольга Бузова возмутилась оценкой своих форм, которая последовала от корреспондента. Об этом пишет портал «Дни.ру».
Привлекательности Ольге Бузовой точно не занимать. Это же подметила корреспондентка, когда брала интервью у знаменитости. Журналистка подчеркнула, что звезду часто называют «русской Дженифер Лопес», а также считают ее попу одной «из самых красивых в шоу-бизнесе».
Однако, несмотря на такие, казалось бы, приятные слова, Бузова осталась недовольна. Она возмутилась, но, конечно, в шутку. Корреспондентка, в свою очередь, исправила «одну из» на «самую». Певицу устроил этот ответ, и она заключила, что попа у нее действительно «обалденная». Наверное, трудно с ней не согласиться.