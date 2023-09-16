Бузова недовольна тем, что ее фигуру назвали одной из самых красивых

В интервью известная российская певица Ольга Бузова возмутилась оценкой своих форм, которая последовала от корреспондента. Об этом пишет портал «Дни.ру» .

Привлекательности Ольге Бузовой точно не занимать. Это же подметила корреспондентка, когда брала интервью у знаменитости. Журналистка подчеркнула, что звезду часто называют «русской Дженифер Лопес», а также считают ее попу одной «из самых красивых в шоу-бизнесе».

Однако, несмотря на такие, казалось бы, приятные слова, Бузова осталась недовольна. Она возмутилась, но, конечно, в шутку. Корреспондентка, в свою очередь, исправила «одну из» на «самую». Певицу устроил этот ответ, и она заключила, что попа у нее действительно «обалденная». Наверное, трудно с ней не согласиться.